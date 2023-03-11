شاهد.. فيديو نادر جداً لوالد الرئيس المخلوع عمر البشير يظهر فيه وهو داخل منزله المتواضع مع زوجته وأبنائه ويقدم لهم وصاياه عن اجتهاد العابد في العبادة والذكر





نشر عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان مقطع فيديو تم وصفه بالنادر جداً يظهر من خلال الحاج حسن أحمد البشير والد الرئيس السوداني السابق عمر البشير.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد ألقى الشيخ حسن أحمد البشير محاضرة جاءت في شكل وصايا لزوجته وأبنائه الحاضرين معه ولم تظهرهم الكاميرا.

وتحدث والد الرئيس المخلوع لأبنائه من داخل منزله المتواضع عن اجتهاد العابد في العبادة والذكر والاستزادة بتواضع وفقه ديني.

ووفقاً لرصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد تناقل أنصار الرئيس السابق المقطع على نطاق واسع مع تعليقات تشيد بالخلق الطيب والتفقه الديني للحاج حسن أحمد البشير.

وكتب أحد أنصار البشير الأستاذ كمال عمر والذسي قام بنشر المقطع:(حديثه يخبر عن مكانة الرجل الصالح في تسلق النور والوصل العرفاني، وكل ذلك يكشف عن السر الكامن وراء أصالة ورجالة وصلاح وفلاح ونجاح أبنائه، بل وذريته).

وتابع حديثه الذي نقله عنه محرر موقع النيلين: (فيديو والد البشير، فك الشفرة عن شخصية البشير التي امتلأت حتى فاضت، كرماً سماحةً وشهامةً ومروءةً وقوةً وشجاعة).

ياسين الشيخ _ الخرطوم

النيلين