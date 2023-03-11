أحدث طرق الإحتيال عبر تطبيق بنكك في السودان .. تعرف على قصص وحكايات ضحاياها في السجن





من الأخطاء المتكررة في التعامل مع تطبيق (بنكك) انو ما بنعمل مراعاة الخصوصية..يا جماعة لازم نتعلم الخصوصية..حسابك البنكي حساب شخصي ..يعني شنو؟ يعني ما ينفع تخلي زول يحول فيهو قروش أنت ما عارفها جاية من وين؟ لأنه القروش دي طالما دخلت حسابك فأنت مسؤول منها مسؤولية جنائية، مافي حاجة اسمها (ما كنت قايلو.. ) أو (والله الزول ده كنت قايلو ثقة لكن…)

في الأسبوع المنصرم مرت عليّ 4 استشارات بنفس الخصوص .. الأولى واحدة جاها واحد زميلها قال ليها بنكك حقي مقفول وعندي قروش جاياني من الامارات داير رقم حسابك أحول فيهو ..وبكل حسن نية أدتو رقم الحساب حول فيهو 2 مليار ثم مليار ثم 2 مليار ..بعد شويا حول ليها رقم حساب قال ليها حوليها هنا ..تاني يوم حسابها اتقفل مشت البنك تستفسر قالوا لي في بلاغ حق احتيال ضدك ..الخلاصة انو زولها ده احتال على زول في الامارات شراء بضاعة وداك حول ليهم في حسابها وجا فتح بلاغ فيها ..وهي هسي في السجن وما بتطلع إلا بكفالة مالية للمبلغ كله..

لما دخلت الحبس لقت معاها 4 بنات برضو نفس الزول فاتح فيهن بلاغ ودفعن كفالة مالية كضمانة..الخ

واحدة من الأخوات شغالة في وكالة سفر وسياحة بتاع الوكالة قال ليها حسابنا فيهو مشكلة ح تجيك قروش الوكالة عندك استلميها لحد ما نحل المشكلة.. زولك بقى يبيع تأشيرات مضروبة والقروش تنزل في حساب البت دي وتطلعهن ليهو ..المهم بعد شهر هو سافر وفي الحقيقة زاغ..الناس فتحوا فيهو بلاغ وفي المسكينة دي بلاغ باعتبارها الحساب الداخلت فيهو قروشهم الاحتالها الزول داك..

وهنا كان الإجراء الصحيح إنها ترفض وتطالب بفتح حساب باسم الوكالة في أي بنك.

واحد تالتة كانت شغالة مع “نجمة من نجمات فيس بوك” بتاعت قروبات البنات انها بتجيب بضائع من SHE IN والبنات بقوا يحولن القروش في حساب المسكينة دي و”النجمة” بتستلم منها القروش (فجأتن) كدا النجمة اختفت والناس فتحوا بلاغ في المسكينة دي ..بلاغ احتيال لأنو القروش دخلت حسابها…القروش الهي ما استفادت منها أي شي

وهنا كان الإجراء الصحيح إنها ما بتستقبل قروش زي دي في حسابها

الكلام ده أنا بقولو ليك عشان تعمل حسابك أنت وتستفيد منها العظة والعبرة.. دي قصص حقيقية لبنات هسي في السجن أو ح يدخلن السجن في قروش “لا ناقة لهن فيها ولا جمل” وعذرهن “والله ما كنت قايلة… الثقة متوفرة “هذه العبارة الشيطانية”)

طيب..خلونا في المهم.

حسابك البنكي ده حساب خاص بيك ..وأنت مسؤول منه مسؤولية جنائية..وأي قرش يدخل فيهو أنت مسؤول منو …ولو زول قال ليك جاياني قروش فالأفضل انك تعتذر ليهو ..فإن أبيت إلا الاستجابة له فتأكد انو ح يحول مبلغ بسيط لو اتفتح فيك بلاغ ممكن تدفعه بسهولة وتطلع

إيهاب إبراهيم الجعلي

