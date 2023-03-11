كنا نتمنى وجود احزاب وطنية قوية تنافس الكيزان في قيادة الدولة السودانية بعزة وبكرامة





#رسالتي_للشباب

الكيزان رجال دولة … وهم تركوا الحكم من أجل الشباب الذين خرجوا ضدهم … ويعرف قادة الكيزان أن هؤلاء الشباب هم مستقبل السودان .

لذلك لا يمكن تحطيمهم … الكيزان أقوى من أن يتم الإنقلاب عليهم ولكن تركوا الحكم من أجل الشباب .

وهذا لا يعني أبداً أنهم بلا أخطاء … لكن لا شك في أنهم رجال دولة وأفضل حالاً من الأحزاب السياسية الأخرى التي رأيتموها .

وكنا نتمنى وجود احزاب وطنية قوية تنافس الكيزان في قيادة الدولة السودانية بعزة وبكرامة ، فاليد الواحدة لا تصفق في قيادة الوطن .

#الوعي_مهم

محمد السر مساعد