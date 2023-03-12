حول بيان الجيش ووليمة عقارب الإعلام





بشير…. نشرح..

لكنا نشرح لك بأسلوب يجعل من يشرح لك هو… انت..

والخميس نـقـول إن قحت التي تبكي أمام باب الإمارات تقول إنها لا تمانع في أن يكون الرئيس…. الجيش

وقحت أمس السبت تعلن في الإمارات أنها لا تمانع أن يكون الرئيس من الجيش…

اما ان تكون أنت من يشرح لـ( أنت)… فهاك..

بشير…

الإمارات وفولكر هل طلبوا من قحت تشكيل حكومة؟؟

نعم…. لكن… بمن؟

وسبع حاويات عملة دخلت الخرطوم؟

نعم…. لكنها رسمية..

وطه عثمان وقوش والبرهان وحميدتي… هل هم الآن حِلف لقطع الطريق على الإسلاميين؟

من رسم الإشاعة هذه ينسى أو يجهل أن قوش في عدائه لطه يبلغ أنه قام بتصويره داخل حمامه… في إشارة يقول بها لطه إنه يستطيع الوصول إليه تحت الأرض..

الحلف هذا إذن… كذب

ووفد قحت في الإمارات… يفشل في لقاء محمد بن زايد؟؟؟

كذب… فالإمارات هي التي دعت الوفد

والوفد يضم قادة قحت لأن القادة هؤلاء يشعرون أن الخرطوم تقترب من انفجار كبير؟؟

كذب…. وما نقول إنه كذب ليس هو الشعور هذا/ فالشعور هذا قوي إلى درجة أن الجيش يصدر بيانا يرفض هذا أمس

الأول…. والوساطات تجمع بين البرهان وحميدتي لهذا/.. الشعور موجود…. ودخان هو لعل تحته نار لكن

الدخان هذا هو جزء من توصية لإجتماع لبعض الجهات الأسبوع الماضي…. قالوا… ازحموا الإعلام بطبول الحرب واجـعـلـوا دخـان الإشاعة الكاذبة يختلط بدخان الخطر الحقيقي… الذي هو موجود بالفعل

موجود إلى درجة أن الجيش… منذ الثلاثاء يغطي الشوارع…

……….

وأمريكا تتخلى عن دعمها للبرهان والإسلاميين ؛

كذب..

ففي القاهرة أمس الأول كان اللقاء المصري/ الأمريكي حول السودان يستمع إلى قوش… والأمر يتجاوز الاستماع و الشكر

فأمريكا تشتغل سياسة وفي السياسة تريد ما يصنع الاستقرار وما يصنع الاستقرار هو الإسلاميون والجيش…

……….

والبيان يتحدَّث عن حماية الجيش للإطاري؟

نعم… لكن ما معنى كلمة (إطاري) الآن؟

والبرهان يثقب قربة جوبا؟

نعم فاتفاق جوبا يجعله بعض الجهات( إعلانا لسلطة.. و …) على الخرطوم..

……….

و فولكر؟

فولكر الذي يتَّجه من الخرطوم إلى المعاش هو واحد ممن يعيدون ترجمة تحركات عسكرية كثيفة أخيرا بحيث تصبح طوابير تثير غبار الحرب الأهلية… بينما هي تحركات القوات المسلحة (المعتاد منها وغير المعتاد)

ومنها تحركات في الغرب

ففي الأسبوع الماضي لقاء قادة الحركات المسلحة في إنجمينا/ أمدرمان كان يحدث بعد لقاء في أم جرس

وأم جرس اسم مشؤوم على السودان..

ثم حديث عن (400) عربة مسلحة

ومائة في وادي عرديب ووادي خلا… بل أحاديث عن عمليات ضد قرى هناك وحتى تندلتی و…

لكن من يقدِّم تفسيرا هو أن

أمريكا التي تهبط قوة منها في أفريقيا الوسطى/ وأمريكا التي تسعى لسودان ثابت / تصنع لقاءات الحركات هذه… هناك…

………

والطبول عن الحرب الأهلية الطبول الشديدة هذه تحرص على شيء هو

هو ألا يسأل أحد عن الحرب هذه…. جنودها من الجهة المقابلة/ من هم؟

وبعض من يشعر بأن السؤال هذا سوف يخطر للناس يقود حملة لا ينقصها الذكاء ولا ينقصها تأكيد انفجار الحرب..

والحملة كانت تحذِّر الناس من تأجير منازلهم لأي وافد مجهول الجهة

مما يعني دخول عدد كثيف مجهول… مما يعني… مما يعني… .

هل يعني حديثنا هذا أنه لم يكن هناك خطر؟؟

لماذا إذن تدفق الجيش إلى الشارع..

وأطلق قوات ماشية وقوات راكبة تجول في العاصمة

ولماذا أطلق الجيش إشارات تقول لكل أحد إنه لن يتعامل إلا بالعنف العنيف مع أصغر تهديد؟

و…

بشير…

نقصد بكل السطور أعلاه إثارة الأسئلة المحددة والإشارات المحددة

لأن الإشارات المحددة هي أول اجسام الإجابات على الأسئلة… خصوصاً إذا كانت الأسئلة تعني الموت والحياة

يبقى أن بيان الجيش يثير القلق ولا يثير الاطمئنان

إسحق أحمد فضل الله

آخر_الليل

الأحد/١٢/مارس/٢٠٢٣