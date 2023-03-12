شاهد بالصورة.. كلية جامعية بالسودان تنذر خمسة من طلابها بسبب تعليقات على صفحتها الرسمية بالفيس بوك





تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان وبسخرية كبيرة خطاب لكلية جامعية بالسودان تنذر من خلاله عدد من طلابها بسبب تعليقات سالبة لهم على صفحة الكلية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أكدت إدارة كلية اليرموك وعبر مكتب العميد إى استنادها إلى لائحة السلوك التربوي ومحاسبة الطلاب.

وجاء في الخطاب أسماء الطلاب الخمسة الذين تم انذارهم بسبب ما وصفته إدارة الكلية بالإساءة للكلية في الموقع الرسمي لها على فيسبوك وذلك عن طريق التعليقات السالبة.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين