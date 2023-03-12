شاهد بالصورة.. نجمة السوشيال ميديا السودانية “منوية” تعود للظهور بإطلالة جديدة وأنيقة وتقول: (ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﺳﺪﺍﻳﻪ ﻭﺭﺿﺎﻳﻪ ﻭﺍﻟﺒﺪﻳﻚ ﻋﻴﻮﻧﻮ ﻡ ﺗﺠﺎﺯﻳﻬﻮ ﺑﺎﻟﻌﻤﻰ)





عادت نجمة السوشيال ميديا الشهيرة أمنية شهلي للظهور على منصات مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان وذلك بعد فترة من الغياب.

وبحسب متابعات محررة موقع النيلين فإن نجمة مواقع التواصل الشهيرة باسم “منوية” نشرت صورة حديثة لها عبر صفحتها الرسمية على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

أمنية خطفت بها الأضواء وسحبت بها البساط على مواقع التواصل الاجتماعي التي تبارى رواد على نشر تعليقاتهم التي لم تخلو من الغزل.

وكتبت “منوية على صورتها التي رصدتها محررة موقع النيلين عدد من الحكم السودانية القديمة مثل: (ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﺳﺪﺍﻳﻪ .. ﻭﺭﺿﺎﻳﻪ_ ﻭﺍﻟﺒﺪﻳﻚ ﻋﻴﻮﻧﻮ ﻡ ﺗﺠﺎﺯﻳﻬﻮ ﺑﺎﻟﻌﻤﻰ_ ﻭﺍﻟﻤﺎ ﺑﺪﻭﺭﻙ ﺍﻭﻋﻚ ﺗﻔﺘﺶ ﺩﺭﺑﻮ ﻛﺘﺮﺕ ﺍﻟﻤﻮﻳﺔ ﺑﺘﻘﺘﻞ ﺍﻟﻨﺒﺎﺕ ﻭﺗﺨﺮﺑﻮ _ ﻭ ﻣﺎ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﺗﻌﺮﻓﻮ ﺍﺍﻱ ﺣﺎﺟﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻻﻧﻮ ﻣﺮﺍﺕ ﺍﻟﻀﻮ ﺍﻟﺰﺍﻳﺪ ﺑﻴﻌﻤﻲ ﻭ ﺍﻟﺮﻳﺪ ﺑﺎﻟﻐﺼﺐ ﻻ ﺑﻴﻨﻔﻌﻚ ﻻ ﺑﻔﻴﺪﻙ … ﻭزﻭﻻ ﻣﺎﻫﻮ ﻟﻴﻚ ﺍﺧﺘﺎﻫﻮ ﻭﺍﺭﻓﻊ ﺍﻳﺪﻙ ﻭ ﺍﻟﻤﻜﺘﻮﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺒﻴﻦ ﻻﺑﺪ ﺗﺸﻮﻓﻮ ﺍﻟﻌﻴﻦ _ ﻭﺍﻟﻜﻼﻡ ﺍﻟﺸﻴﻦ ﻋﻤﺮﻭ ﻡ ﺑﻴﺘﻨﺴﻲ ﻭﺍﻟﺒﺪﺧﻞ ﺍﻟﺒﻄﻮﻥ ﻣﺎ ﺑﻐﺴﻠﻮ ﺍﻟﺼﺎﺑﻮﻥ ﻭﺍﻟﻜﻠمة ﺍﻟﺴﻤحة ﺑذﻛﺮﻭﺍ ﺑﻴﻬﺎ ﺳﻴﺪﻫﺎ _ﻭﺷﻦ ﻓﺎﻳﺪﻩ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ﺍﻥ ﻛﺎﻥ ﻋﻴﺎﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﻭﺡ..).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين