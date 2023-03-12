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شاهد بالصورة.. في ظاهرة تعد الأولى من نوعها.. سماسرة عقارات بالسودان يفرضون رسوم “معاينة” على الشقق السكنية ويؤكدون أنها غير مستردة

2023/03/12
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شكت ناشطة سودانية عبر عدد من صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان من انتشار ظاهرة جديدة أقدم عليها أحد “السماسرة” وتعد الأولى من نوعها بالسودان.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد نشرت الناشطة صورة من محادثة عبر تطبيق واتساب أجرتها مع أحد السماسرة أثناء بحثها عن شقة سكنية.

الناشطة تفاجأت من رسوم فرضها عليها السمسار وهي عبارة عن رسوم معاينة وقدرها 15 ألف جنيه سوداني غير مستردة في حالة لم تعجبها “الشقة” ويمكن خصمها من عمولة المكتب إذا ما توصل الطرفين لإتفاق.

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وكتبت الناشطة بحسب ما نقل عنها محرر موقع النيلين: ( السماسرة لو جنو يقولو جنينا اجي يا المعاينه! انا ماشه أشوف شقه ويمكن تعجبني ويمكن م تعجبني اكمل قروشي معاينات؟ ي جماعه دا جديد ولا انا الم مواكبه ولا شنو).

وتابعت حديثها: (انا حقيقي اتعاملت مع سماسره كتير وكانو محترمين جدا عشان ما نظلم كل السماسره).
ياسين الشيخ _ الخرطوم
النيلين
2023/03/12