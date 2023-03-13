شاهد بالصور.. موظفين بالسفارة الأمريكية بالسودان يفرغون من (عواسة) الأبري السوداني وسط دهشة المتابعين وساخرون: (نحنا أسياده لسة ما انتهينا)





أدهش موظفون بالسفارة الأمريكية بالسودان جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن أكملوا “عواسة” المشروب الرمضاني الأول في السودان “الأبري”.

وبحسب متابعات محررة موقع النيلين فقد أظهرت صور متداولة بغزارة عدد من موظفي السفارة الأمريكية وهم يشرفون على “عواسة” الحلو مر بنفسهم.

كما أظهرت بقية الصور إكتمال صناعة المشروب السودان الذي ظهر وهو جاهز وتم وضعه في أطباق قبل أن يقوم الوفد بشربه وهو طازج وسط تعليقات المتابعين والتي جاءت مشيدة بنشاط أفراد السفارة.

ووفقاً لتعليقات جمهور مواقع التواصل الاجتماعي والتي رصدتها محررة موقع النيلين فقد كتب أحد المعلقين (نحنا أسياده لسة ما انتهينا).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين