مداراتمنوعات

شاهد بالصور.. موظفين بالسفارة الأمريكية بالسودان يفرغون من (عواسة) الأبري السوداني وسط دهشة المتابعين وساخرون: (نحنا أسياده لسة ما انتهينا)

2023/03/13
333531119 674530681110246 5973483433400162731 n

334960281 599515862237783 6147859206835574738 n

أدهش موظفون بالسفارة الأمريكية بالسودان جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن أكملوا “عواسة” المشروب الرمضاني الأول في السودان “الأبري”.

335638540 6182808868432068 5110966087876686625 n

وبحسب متابعات محررة موقع النيلين فقد أظهرت صور متداولة بغزارة عدد من موظفي السفارة الأمريكية وهم يشرفون على “عواسة” الحلو مر بنفسهم.

334974277 617281803527352 1314987155125472784 n

336056840 902075671012040 4482173417150862547 n

كما أظهرت بقية الصور إكتمال صناعة المشروب السودان الذي ظهر وهو جاهز وتم وضعه في أطباق قبل أن يقوم الوفد بشربه وهو طازج وسط تعليقات المتابعين والتي جاءت مشيدة بنشاط أفراد السفارة.

335177742 930147951444811 6610504809674262812 n

ووفقاً لتعليقات جمهور مواقع التواصل الاجتماعي والتي رصدتها محررة موقع النيلين فقد كتب أحد المعلقين (نحنا أسياده لسة ما انتهينا).

335462892 1634286187023956 1905424634851609987 n

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين

2023/03/13