شاهد بالصورة والفيديو.. ظهور رجل وهو يتجول في شوارع بحري بالخرطوم بجمل وعلى ظهره فتاة.. يزعم أنه من زمن الجاهلية والفتاة هي زرقاء اليمامة وساخرون: (البلد دي الجاتها تختاها)





أثار مقطع فيديو متداول على منصات مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان موجة من الضحك بعد نشره وتناقله على السوشيال ميديا السودانية.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد نشر ناشط على مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو المضحك والذي أظهر رجل وهو يتجول في شوارع بحري بالعاصمة السودان الخرطوم على جمل وضع عليه علامة (تاكسي) وعلى ظهره فتاة.

الناشط ذهب للرجل واستفسره عن هويته ليؤكد له أنه من زمن الجاهلية وأن الفتاة الراكبة على ظهر الجمل هي زرقاء اليمامة.

جمهور مواقع التواصل الاجتماعي وبحسب تعليقاته التي رصدتها محررة موقع النيلين أطلق تعليقات ضاحكة وساخرة وكتب أحدهم (البلد دي الجاتها تختاها).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين