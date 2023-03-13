شاهد بالفيديو.. مذيعة سودانية تستعيد بصرها الذي فقدته لمدة خمسة أيام.. تكشف التفاصيل وأصدقائها يؤكدون: (أصابتها العين بسبب تعليق سخيف من أحد المتابعين على صورة لها)





وسط فرحتها وفرحة أصدقائها ومتابعيها استعادت مذيعة وإعلامية سودانية بصرها الذي فقدته لمدة خمسة أيام وبصورة مفاجئة للغاية.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد قدمت المذيعة ريم طارق شكرها لكل من ساعدها ووقف معها في محنتها التي تثلت في فقدانها لبصرها.

وأكدت ريم في حديثها أنها كانت قوية ومؤمنة بقضاء الله وقوية بدعوات أصدقائها الذين وقفوا معها, كما ذكرت أنها كانت صابرة جداً على الرغم من أن فقدان البصر جاء بطريقة مفاجئة دون أسباب.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين فقد أكد أصدقاء ريم أن إصابتها سببها العين والحسد, حيث رصدوا تعليق من أحد المتابعين وهو يعلق على صورتها بطريقة وصفها متابعيها بالسخيفة.

ياسين الشيخ _ الخرطوم

النيلين