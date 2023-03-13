خدعة “واتس آب” تتيح لك قراءة الرسائل بالكامل دون فتح التطبيق!





قد يتلقى الكثثيرون منا رسائل طويلة على “واتس آب” نرغب في قراءتها دون إخطار مرسلها بأننا استلمنا الرسالة، لتجنب دردشة غير مرغوبة في وقت غير مناسب.

لكن، هناك حل ذكي، عيبه الوحيد أنه مخصص لمستخدمي “أندرويد” فقط.

لكن يمكن لمالكي “آيفون”، بالطبع، تعطيل إيصالات القراءة في “واتس آب” نفسه، لمنع أي شخص من رؤية العلامتين الصغيرتين باللون الأزرق.

“وضع واتس آب سري” يتيح لك تحرير النصوص بعد إرسالها!

ولكن هذا يعني أيضا أنك ممنوع من رؤية الوقت الذي قرأ فيه الآخرون رسائلك.

كيف أقرأ الرسائل الطويلة دون إخطار الآخرين؟

عليك أولا أن تضغط باستمرار على الصفحة الرئيسية على هاتفك.

بعد ذلك، ستحتاج إلى النقر فوق “الأدوات” وستعرض الشاشة الرئيسية جميع الأدوات المحددة المتاحة.

في هذه المرحلة، تحتاج إلى البحث عن أداة “واتس آب” وسحبها إلى الشاشة الرئيسية.

ثم انقر فوق “تم” عند نقل الأداة بنجاح إلى الصفحة الرئيسية. ويمكنك أيضا جعلها في وضع ملء الشاشة، ما يسهل قراءة الرسالة.

وبعد اكتمال ذلك، قم بالتمرير لأسفل لقراءة جميع رسائلك (ستكون أحدثها في الأعلى).

وتذكر: لا تنقر على الرسالة نفسها وإلا فستكون هذه الحيلة المفيدة بلا استفادة!.

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