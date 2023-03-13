استقبلت بمنزلي الفنان الكبير محمد منير الذي أتى لاداء واجب العزاء في صديقه الإمام الصادق المهدي





استقبلت بمنزلي الفنان الكبير Mohamed Mounir – محمد منير الذي أتى لاداء واجب العزاء في صديقه الإمام الصادق المهدي ؛ حيث كانت تجمعهما صداقة فريدة و صلات طيبة.

وكان في استقباله نفر كريم من الاحباب: أعضاء مجلس السيادة ، وحزب الأمة القومي ، وهيئة شؤون الأنصار ، و لفيف من رموز المجتمع من قادة القوى السياسية ، وبعثات دبلوماسية ، وممثل الكنيسة القبطية ، وصحفيين ، واعلاميين ، وإدارة اهلية ، وطرق صوفية ، ولجان مقاومة ، وأهل الفن ، والرياضيين وغيرهم من الوان الطيف المجتمعي.

ثمن الحضور هذه البادرة الطيبة ، فتم تكريم الفنان حيث قدم المكتب الخاص للإمام عليه الرضوان عدد من الكتب ، وتم تقديم درع كتكريم من الشعب السوداني بمختلف أطيافه.

نشكر الفنان الكبير على هذه اللفتة البارعة ، والتي تجسد قيم الوفاء والاخاء والمحبة الصادقة والمعاني الطيبة.

حفظ الله مصر والسودان ووفق شعبيهما لما فيه صلاحهم وفلاحهم ان شاء الله.

والله أكبر ولله الحمد.

الأمير عبدالرحمن الصادق المهدي