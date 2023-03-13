رأي ومقالات

استقبلت بمنزلي الفنان الكبير محمد منير الذي أتى لاداء واجب العزاء في صديقه الإمام الصادق المهدي

2023/03/13
منير المهدي

استقبلت بمنزلي الفنان الكبير Mohamed Mounir – محمد منير الذي أتى لاداء واجب العزاء في صديقه الإمام الصادق المهدي ؛ حيث كانت تجمعهما صداقة فريدة و صلات طيبة.
وكان في استقباله نفر كريم من الاحباب: أعضاء مجلس السيادة ، وحزب الأمة القومي ، وهيئة شؤون الأنصار ، و لفيف من رموز المجتمع من قادة القوى السياسية ، وبعثات دبلوماسية ، وممثل الكنيسة القبطية ، وصحفيين ، واعلاميين ، وإدارة اهلية ، وطرق صوفية ، ولجان مقاومة ، وأهل الفن ، والرياضيين وغيرهم من الوان الطيف المجتمعي.

ثمن الحضور هذه البادرة الطيبة ، فتم تكريم الفنان حيث قدم المكتب الخاص للإمام عليه الرضوان عدد من الكتب ، وتم تقديم درع كتكريم من الشعب السوداني بمختلف أطيافه.
نشكر الفنان الكبير على هذه اللفتة البارعة ، والتي تجسد قيم الوفاء والاخاء والمحبة الصادقة والمعاني الطيبة.

حفظ الله مصر والسودان ووفق شعبيهما لما فيه صلاحهم وفلاحهم ان شاء الله.
والله أكبر ولله الحمد.

الأمير عبدالرحمن الصادق المهدي

2023/03/13