إعصار الطائف يثير قلق السعوديين ويتسبب بوفاة شخص





أثار إعصار الطائف قلق السعوديين وتسبب في وفاة وافد من الجنسية الباكستانية وإصابة آخر، كما لحق الضرر بعدد من المركبات وإحدى الشاحنات الكبيرة، وهدم عدد من الأحواش والمباني واقتلع أعمدة كهربائية في ميدان سباق 7 للهجن.

وبحسب صحيفة عكاظ فقد باشرت الجهات المعنية أمس الحادثة لإسعاف المصاب ونقله إلى المستشفى، فيما تم نقل المتوفى لثلاجة الموتى.

وذكرت الصحيفة أن الإعصار تسبب في وفاة وافد من جنسية باكستانية سقط عليه جدار إحدى العزب بعدما تعرّض لقطعة زنك طائرة اخترقت بطنه، وكان الوافد قد جاء من بلده قبل يومين ليكتب القدر المحتوم نهايته في هذا الإعصار، فيما أصيب وافد آخر أدخل إلى مستشفى الملك فيصل.

ونقلت الصحيفة عن مالك الهجن صالح الكربي قوله إن الأعصار لم يستغرق 10 دقائق، حطّم خلالها عددا من العزب منها عزبته بالكامل وأنه شاهد غرف الزنك الأخرى تتطاير مع الإعصار إضافة للحديد وشاحنته التي رفعها الإعصار كالكورة إلى السماء بما لايقل عن 50 م لتسقط مرّه أخرى خلف أحد العقوم وقد تضررت بكاملها، وكذلك الغرف والأحواش المحيطة، لافتاً إلى أن الوافد المصاب يعمل لديه وهو يتماثل للشفاء الآن، وقدّر الكربي الخسائر التي تعرّض لها بنحو المليون، لافتاً إلى أنه كان لحظتها يشاهد الإعصار يقترب شيئاً فشيئاً فهرب بمركبته إلى منطقة آمنة ليشاهد من بعيد حجم الفاجعة.

وكشفت الصحيفة عن أضرار كبيرة شهدها ميدان سباق الـ 7 كيلو بعد اقتلاع عدد كبير من الأعمدة والسياج الحديدي. فيما تضررت نحو 10 عزب لملاك الهجن في الميدان ومركبتين.

صحيفة البيان