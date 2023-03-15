شاهد بالصور.. الكشف عن معلومات جديدة عن الشيخ السوداني الذي ظهر بصورة مفاجئة وأشعل مواقع التواصل ومتابعون: (منشق من طريقة شيخ الأمين)





واصلت مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان اهتمامها بالشيخ الجديدة والذي ظهر بصورة مفاجئة أشعل بها السوشيال ميديا وأصبح حديث المتابعين.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فإن الشيخ الجديد والذي تم وصفه بالمنافس الأبرز للشيخ المثير للجدل الأمين عمر الأمين قد ظهر في عدد من المقاطع آخرها وهو يبائع أحد الأطفال على الطريقة.

الشيخ الذي سلطت الأضواء عليه ظهر في عدد من الصور المتداولة حديثاً وأكد المتابعون أن اسمه الكامل محمد موسى وشهير باسم “القناص”.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين فقد أكد بعض متداولو الصور على السوشيال ميديا أن الشيخ “القناص” يعتبر منشق من طريقة شيخ الأمين المعروفة.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين