شاهد بالفيديو.. على أنغام (سوي كدة لمن يسحروك) شاب سوداني يقلد رقصات الفنانة هدى عربي بطريقة مضحكة





أثار شاب سوداني موجة من الضحك على منصات مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا ببلاده وذلك بعد ظهوره في مقطع فيديو واسع الانتشار.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد أظهر المقطع المتدال الشاب وهو يتمايل في الرقص بطريقة مثيرة ولم يفهمها البعض في بداية المقطع.

ولكن بعد بداية الأغنية ومواصلة الشاب في الرقصات اتضح لرواد مواقع التواصل الاجتماعي أنه يقوم بتقليد رقصات الفنانة الشهيرة هدى عربي عندما تغني في المسرح.

ووفقاً لمتابعات محررة موقع النيلين فإن الشاب الذي ظهر وهو يقلد سلطانة الطرب على أنغام أغنيتها الشهيرة (سوي كدة لمن يسحروك) نال حظه من الانتقادات مثلما نال حظه من الضحكات, حيث انتقده بعض المعلقين بسبب التشبه بالنساء ومحاولة تقليدهن حتى ولو على طريقة المزاح.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين