حليم عباس: وقاحة قحت.. وموقف الدعم السريع!!





يتكلم قيادات قحت بكل وقاحة عن رؤية الدعم السريع حول الإصلاح العسكري كما لو أن الدعم السريع هو كيان سياسي يملك رؤية وموقف ، بينما الحقيقة هي أن الأمر كله يتعلق بشخص واحد هو حميدتي، وفي أفضل الفروض يتعلق بعائلة آل دقلو. ليس هناك شيء اسمه موقف أو رؤية الدعم السريع؛ هناك موقف حميدتي.

وحميدتي مجرد رجل، وهو لا يملك الدعم السريع كإقطاع خاص بآل دقلو. الدعم السريع قوة تكونت بأموال الشعب السوداني، تدريبها وتسليحها ورواتبها من أموال الشعب. إنها ليست ملك خاص لحميدتي.

أيضاً، الدعم السريع ليس هو الجيش الشعبي لتحرير السودان يا عرمان.

حليم عباس