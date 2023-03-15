أمين حسن عمر: (ألترا قحتكوز)





منع والي الجزيرة إسماعيل عوض الله العاقب، حشدا من أنصاره خلال لقاء جماهيري، بمحلية أم القرى ، الأثنين منعهم من ترديد هتاف “الله أكبر”، وذلك أثناء خطابه.

وقال الوالي حسب مقطع فيديو (الله أكبر دي حقت الجماعة الفاتو وأفتكر نحن أتجاوزناهم وحقو نخليها).

ووفقاً لمصدر تحدث لصحيفة “الانتباهة” فإن إسماعيل عوض الله نفسه كان المدير التنفيذي لمحلية شندي ورئيس المؤتمر الوطني بالمحلية حتى العام 2018 الذي شهد سقوط النظام والحزب.

الله أكبرعاصفة لكل (قحتكوز ) ناسفة..الله أكبر..

أمين حسن عمر