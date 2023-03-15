إبراهيم عثمان: قوى التحول الديمقراطي !!





كتب إبراهيم عثمان ✍️

قوى التحول الديمقراطي !!*

▪️ ٢٠١٩ : *نرفض الانتخابات “المبكرة” .*

▪️ ٢٠٢٠ : *نرفض الانتخابات “المبكرة” .*

▪️ ٢٠٢١ : *نرفض الانتخابات “المبكرة” .*

▪️ ٢٠٢٢ : *نرفض الانتخابات “المبكرة” .*

▪️ ٢٠٢٣: *نرفض الانتخابات “المبكرة” .*

.

.

.

▪️ يفعل القحاطة بالكلمات وفكرة الدال والمدلول ما يجعل “فرديناند دي سوسير” يتقلب في قبره، ومن بين الضحايا كلمة المبكرة، فبما أن مضي الزمن يفقد الكلمات التي تشير إلى البدايات، أو الاستعجال، كامل معناها، أي بشكل مطلق لا نسبي، فإن كلمة ( مبكرة ) نفسها قد (*تقادمت*) بما يكفي لأن تكون – الآن في هذه اللحظة، دعك من ستة أشهر أو سنة قادمة – دلالة على غير مدلول، الأمر الذي يسوِّغ، بل يوجب، حذفها ليكون المقصود برفضهم هو ( الانتخابات ) بألف لام التعريف/ في ذاتها وبمعناها المعجمي .

▪️ هذا ليس اكتشافاً يدعي أحدنا التقاطه من بين الغبار الكثيف، هذا ما اعترف به المهندس خالد عمر ( سلك ) – في زمن التأنق النظري المجاني السهل – بأوضح العبارات، وبشرح دقيق وأمين للسبب …

إبراهيم عثمان