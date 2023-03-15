الطبيب المختفي د.عامر حسن .. مأساة الأسرة وكيف تدمرت حياتهم وأصبحت كابوس





هاتفني اليوم اخ الطبيب المختفي د.عامر حسن .. وحكى عن مأساة الأسرة كيف تدمرت حياتهم وأصبحت كابوس ،بعد إختفاء ابنها لقرابة شهرين ،هو وسيارته، طرقوا كل الأبواب، ووصلوا إلى أعلى قمة هرم الشرطة مستفسرين حول مصير ابنهم المختفي ،



تجاهلت الشرطة الأمر وكأن سلامة وحياة مواطن لا تعنيها ، وتهربت بقية الأجهزة عن محاولة الكشف عن مكان أو أسباب إختفاء د.عامر ، واكثر ما ادهش الأسرة هو جنوح جهة مجهولة لاطلاق شائعات مفادها العثور عليه “عريساً” بإحدى الشقق المفروشة ، وهي الاشاعة التي انتشرت كالنار في الهشيم ونظمت لها حملة إعلامية ،

أسرة الطبيب المختفي تسعى لتصعيد الأمر عبر تنفيذ وقفات احتجاجية وطرق أخرى.. والدته طريحة الفراش بسبب حزنها على ابنها المفقود ..

رشان اوشي