شاهد بالصور والفيديو.. المذيعة السودانية رشا الرشيد تجلس وسط النيران وتنجح في “عواسة” ثلاثة “جرادل” من (الحلو مر) والجمهور يشيد بها ويتغزل فيها





نشرت الإعلامية والمذيعة السودانية المعروفة رشا الرشيد صور ومقطع فيديو على حسابها الرسمي عبر عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد ظهرت نجمة النيل الأزرق السابقة وهي تجلس وسط النيران لصناعة “عواسة” المشروب الرمضاني الأول والأشهر في السودان “الحلو مر”.

وكتبت مراسلة سكاي نيوز عربية على منشورها الذي حمل فيديو وعدد من الصور وتابعه المئات(خلصت عواسة 3 جرادل ( حلو مر ) من أصل 7 جرادل).

وأضافت الإعلامية المعروفة بحسب ما نقل عنها محرر موقع النيلين: (رمضان كريم عليكم, ينعاد عليكم معافين وآمنين ومطمئنين يا رب).

متابعي رشا الرشيد انقسموا ما بين مشيد ومتغزل وما بين ساخر وغير مصدق, لتحسم المذيعة المتألقة الجدل وترد بتعليق قالت فيه: (شكراً لمروركم وشكراً لكل الصدقوني في عواستي وفي كضبي وللما صدقوني ،،، ليكم حق والله).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين