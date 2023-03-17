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شاهد بالصور والفيديو.. المذيعة السودانية رشا الرشيد تجلس وسط النيران وتنجح في “عواسة” ثلاثة “جرادل” من (الحلو مر) والجمهور يشيد بها ويتغزل فيها

2023/03/17
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نشرت الإعلامية والمذيعة السودانية المعروفة رشا الرشيد صور ومقطع فيديو على حسابها الرسمي عبر عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

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وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد ظهرت نجمة النيل الأزرق السابقة وهي تجلس وسط النيران لصناعة “عواسة” المشروب الرمضاني الأول والأشهر في السودان “الحلو مر”.

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وكتبت مراسلة سكاي نيوز عربية على منشورها الذي حمل فيديو وعدد من الصور وتابعه المئات(خلصت عواسة 3 جرادل ( حلو مر ) من أصل 7 جرادل).

وأضافت الإعلامية المعروفة بحسب ما نقل عنها محرر موقع النيلين: (رمضان كريم عليكم, ينعاد عليكم معافين وآمنين ومطمئنين يا رب).

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متابعي رشا الرشيد انقسموا ما بين مشيد ومتغزل وما بين ساخر وغير مصدق, لتحسم المذيعة المتألقة الجدل وترد بتعليق قالت فيه: (شكراً لمروركم وشكراً لكل الصدقوني في عواستي وفي كضبي وللما صدقوني ،،، ليكم حق والله).

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محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين 

2023/03/17