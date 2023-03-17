شاهد بالصورة والفيديو.. بلهجة سودانية “مكسرة”.. (خواجية) حسناء تدعم الهلال السوداني قبل مواجهته المصيرية أمام صن داونز (الهلال نحنا معاكم من أجل الفوز)





نشر ناشط سوداني ومشجع لنادي الهلال مقطع فيديو على إحدى حساباته عبر مواقع التواصل الاجتماعي, المقطع حقق شهرة واسعة وتم تداوله على نطاق واسع.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع المشجع السوداني المقيم بإحدى الدول الخارجية وهو يقف مع فتاتين في أجواء لطيفة.

وطلب مشجع نادي الهلال من الفتاتنين دعم فريقه الذي يشجعه قبل مواجهته الصعبة عصر السبت أمام صن داونز الجنوب أفريقي في الجولة قبل الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين فقد تجاوبن الفتاتين مع طلبه ورددن ما يقوله لدعم الهلال, حيث تحدث بلهجة سودانية وصفها المتابعون بــ(المكسرة): (الهلال نحنا معاكم من أجل الفوز).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين