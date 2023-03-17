شاهد بالفيديو.. الراقصة آية أفرو تفاجئ الجميع وتظهر لأول مرة بالحجاب وتقول شيخ الأمين أميرنا ونشيلوا فوق رأسنا.. وتهاجم الجمهور: (كان تركزوا مع الإيجابيات بدل تركيزكم في فستاني)





فاجأت المودل والراقصة ونجمة السوشيال ميديا السودانية الشهيرة آية أفرو جمهور مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها وذلك بعد ظهورها بالحجاب.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد ظهرت أفرو بالحجاب للمرة الأولى لتتحدث عن مشاركتها في تقديم الحفلات السودانية بالمملكة العربية السعودية.

الراقصة المعروفة باركت ومن خلال حديثها للشركة التي تعمل فيها نجاح الحفلات التي قامت بتنظيمها كما سجلت إشادة خاصة بشيخ الأمين والذي وصفته بالأمير قائلة (أميرنا) ويتشال فوق رأسنا سبب دعمه للمبادرات الشبابية.

كما انتقدت سخرية جمهور مواقع التواصل الاجتماعي من مشاركتها الأخيرة وظهورها المثير للجدل وقالت: (كان تركزوا مع الإيجابيات بدل تركيزكم في فستاني).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين