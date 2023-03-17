شاهد بالفيديو.. رشدي الجلابي يظهر غاضباً بعد سخرية الجمهور من عودته للعمل على “الدرداقة” ويقول: (أنا ما جلست والشغل ما عيب لكن العيب الزنا والشحدة)





عاد نجم السوشيال ميديا السودانية المعروف رشدي الجلابي للظهور على مواقع التواصل الاجتماعي ببلاده وذلك عبر مقطع فيديو وجد حظه من التداول.

وبحسب ما شاهدت محررة موقع النيلين فقد ظهر الجلابي خلال المقطع وهو غاضباً من سخرية جمهور مواقع التواصل الاجتماعي وذلك في أعقاب عودته للعمل مرة أخرى عبر “الدرداقة”.

وقال رشدي في رده على تعليقات الجمهور: (الناس بتقول أنا جلست لكن علي الطلاق أنا ما جلست والشغل ما عيب).

وأضاف في حديثه الذي تابعته محررة موقع النيلين: (الشغل ما عيب, العيب الشحدة والسرقة والزنا والناس ما تبقى حاسدين وأنا راجل مالي مركزي).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين