شاهد بالفيديو.. شيخ الأمين والشيخ محمود الضعيف يدخلان في تحدي “النقطة” ويتسابقان على رمي الأموال داخل مسيد الأول وعلى أنغام مدحة (المكاشفي أبو عمر)





أثار مقطع فيديو متداول حديثاً على مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال بالسودان ضجة واسعة وصاحبته ردود أفعال قوية بعد نشره وتداوله.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع المتداول الشيخ المثير للجدل الأمين عمر الأمين وهو يستقبل داخل مسيده العامر بأمدرمان صديقه الشيخ محمود الضعيف.

وأظهر الفيديو تفاعل الشيخين مع مدح المصطفى صلى الله عليه وسلم, حيث تسابقا على رمي الأموال على المادحين عندما كانوا يرددوا مدحة (المكاشفي أبو عمر).

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين لتعليقات المتابعين فقد جاءت معظم التعليقات ساخرة من شيخ الأمين وضيفه ووصف البعض رمي النقطة والتسابق عليها على أنه تحدي جديد والأول من نوعه.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين