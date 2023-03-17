شاهد بالفيديو.. رجل سوداني يقدم فاصل من الرقص المثير خلال حفل للفنانة إيمان الشريف وساخرون: (كمان معاها شهيق وزفير)





تناقلت عدد من صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان مقطع فيديو أثار ضجة واسعة وصاحبته ردود أفعال ساخرة ومنتقدة من قبل المتابعين.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد أظهر المقطع المتداول رجل سوداني وهو يقدم فاصل من الرقص المثير خلال حفل أحيته الفنانة المعروفة إيمان الشريف.

جمهور مواقع التواصل الاجتماعي وبعد مشاهدته المقطع تسابق على كتابة تعليقات السخرية بسبب رقصات الرجل والتي وصفها المتابعون بالمثيرة للجدل وكتب أحدهم: (كمان معاها شهيق وزفير ،، يحسسك جد انك ارتحت).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين