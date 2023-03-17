



كتل الوهمية : التجمع الاتحادي نموذجاً

قال الأستاذ محمد الفكي سليمان إنهم لا يقبلون بانضمام “”كتل وهمية” تغرق تسويتهم، وتكررت نفس العبارة على لسان جعفر حسن :

عزيزي المواطن :

👈🏾 هل سمعت، مجرد سماع، بأسماء هذه الأحزاب المكونة لكتلة “التجمع الاتحادي” ؟

👈🏾 هل تعلم إلى أيها ينتمي الأستاذ الفكي، والأستاذ جعفر ؟

👈🏾 هل تعلم ما إذا كانا في حزب واحد أو حزبين اتحاديبن ؟

👈🏾 هل تعلم ما هو موقعهما في حزبهما/حزبيهما ؟

👈🏾 هل تعلم اسم رئيس كل حزب من هذه الأحزاب ؟

👈🏾 هل تعلم أسماء سبعة قيادات، واحد لكل حزب ؟

👈🏾 هل تعلم من بين معارفك سبعة أشخاص يتوزعون على هذه الأحزاب، واحد لكل حزب ؟

⬅️ الحزب الوطني الاتحادي.

⬅️ الحزب الوطني الاتحادي الموحد.

⬅️ حزب الاتحادي الموحد.

⬅️ الحزب الاتحادي الديمقراطي العهد الثاني .

⬅️ حزب الحركة الاتحادية.

⬅️ حزب الاتحاديين الأحرار. .

⬅️ حزب التيار الحر. .

علماً بأن هذه الكتلة كانت قد نالت في الحكومة البائدة/المتأهبة للعودة :

👈🏾 عضو بالسيادي (الفكي)

👈🏾 وزير الإعلام

👈🏾 والي ولاية الخرطوم

👈🏾 والي ش كردفان

👈🏾 والي القضارف

👈🏾 والي نهر النيل

👈🏾 ومناصب أخرى

في المركز والولايات .

كتلة كهذه طبيعي أن تخشى ( الإغراق ) سواء أكان بالمشاركة أو بالانتخابات الحرة النزيهة التي تحدد من الحقيقي ومن الوهمي المنفوخ .

إبراهيم عثمان