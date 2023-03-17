كتل الوهمية: التجمع الاتحادي نموذجاً
كتل الوهمية : التجمع الاتحادي نموذجاً
قال الأستاذ محمد الفكي سليمان إنهم لا يقبلون بانضمام “”كتل وهمية” تغرق تسويتهم، وتكررت نفس العبارة على لسان جعفر حسن :
عزيزي المواطن :
👈🏾 هل سمعت، مجرد سماع، بأسماء هذه الأحزاب المكونة لكتلة “التجمع الاتحادي” ؟
👈🏾 هل تعلم إلى أيها ينتمي الأستاذ الفكي، والأستاذ جعفر ؟
👈🏾 هل تعلم ما إذا كانا في حزب واحد أو حزبين اتحاديبن ؟
👈🏾 هل تعلم ما هو موقعهما في حزبهما/حزبيهما ؟
👈🏾 هل تعلم اسم رئيس كل حزب من هذه الأحزاب ؟
👈🏾 هل تعلم أسماء سبعة قيادات، واحد لكل حزب ؟
👈🏾 هل تعلم من بين معارفك سبعة أشخاص يتوزعون على هذه الأحزاب، واحد لكل حزب ؟
⬅️ الحزب الوطني الاتحادي.
⬅️ الحزب الوطني الاتحادي الموحد.
⬅️ حزب الاتحادي الموحد.
⬅️ الحزب الاتحادي الديمقراطي العهد الثاني .
⬅️ حزب الحركة الاتحادية.
⬅️ حزب الاتحاديين الأحرار. .
⬅️ حزب التيار الحر. .
علماً بأن هذه الكتلة كانت قد نالت في الحكومة البائدة/المتأهبة للعودة :
👈🏾 عضو بالسيادي (الفكي)
👈🏾 وزير الإعلام
👈🏾 والي ولاية الخرطوم
👈🏾 والي ش كردفان
👈🏾 والي القضارف
👈🏾 والي نهر النيل
👈🏾 ومناصب أخرى
في المركز والولايات .
كتلة كهذه طبيعي أن تخشى ( الإغراق ) سواء أكان بالمشاركة أو بالانتخابات الحرة النزيهة التي تحدد من الحقيقي ومن الوهمي المنفوخ .
إبراهيم عثمان