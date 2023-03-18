شاهد بالصورة والفيديو.. خلال برنامج كاميرا خفية.. مقيم سوداني بالسعودية يضرب أروع الأمثال في الكرم رغم استفزازه ومحاولة إخراجه عن طوره بأخذ طعامه من طاولته





ضرب مقيم سوداني بالمملكة العربية السعودية أروع الأمثال في الكرم السوداني الأصيل ورفض التجاوب مع كل المحاولات التي كانت تهدف لاستهدافه.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد قام شابين بوضع كاميرا خفية في مطعم بالمملكة تصادف وجود سوداني يتناول طعامه بصورة طبيعية بداخله.

https://fb.watch/jlnN8aCIKi/

الشابين حاولا استفزاز المقيم السوداني بالجلوس معه ومشاركته الأكل دون استئذانه, وزادوا على ذلك بخطف باقي الطعام وسط ضحكاته.

ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين فقد حافظ المواطن السوداني على برودة أعصابه حتى نهاية المقلب وسط إشادة متابعي البرنامج الذين وصفوا السوداني بالكريم والطيب والشهم.

ياسين الشيخ _ الخرطوم

النيلين