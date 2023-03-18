شاهد بالفيديو.. الفنانة حنان بلوبلو تقدم فاصل من الرقص المثير في عيد ميلاد الفنان الراحل وردي وجمهور مواقع التواصل: (يا سلام على أيام الزمن الجميل)





نشرت عدد من صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان مقطع فيديو يعود تاريخه للعام 1997 أي قبل نجو 26 عام من الآن.

وبحسب ما شاهدت محررة موقع النيلين فقد أظهر المقطع الفنانة حنان بلوبلو وهي ترقص في حفل صغير تم تنظيمه في ذلك الوقت بمناسبة عيد ميلاد الفنان الراحل محمد وردي.

الفنانة الشابة في ذلك الوقت قدمت فاصل من الرقص المثير وعلى طريقة الفرقة الأثيوبية وسط اعجاب الفنان الراحل محمد وردي.

جمهور مواقع التواصل الاجتماعي وبحسب تعليقاته التي رصدتها محررة موقع النيلين أشاد برقصات بلوبلو وتحسر على الزمن الذي تم وصفه بالجميل, وكتب أحد المعلقين: (يا سلام على أيام الزمن الجميل وأيام الفن الجميل).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين