شاهد بالصورة والفيديو.. نجمة السوشيال ميديا “منوية” تعلن عودتها لزوجها..تقدم فاصل من الرقص المثير وهي بجواره وتهدد بفضح كل فتاة قامت بمراسلته عبر الماسنجر خلال فترة انفصالها عنه





أثارت نجمة السوشيال ميديا السودانية الشهيرة أمنية شهلي ضجة اسفيرية غير مسبوقة وذلك بعد إعلانها أمس الجمعة عودتها لزوجها بعد فترة من الخلافات التي وصلت لمواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد نشرت أمنية شهلي والشهيرة باسم “منوية” عدد من المقاطع التي ظهرت فيها مع زوجها.

منوية ظهرت في أحد المقاطع وهي في السيارة مع زوجها وتقدم فاصل من الرقص بجواره على أنغام أغنية للفنان محمد بشير.

ووفقاً لمتابعات محررة موقع النيلين فقد هددت أمنية شهلي في آخر تدوينة لها بفضح الفتيات اللاتي حاولن التقرب لزوجها خلال فترة خلافها معه, وهددت بنشر محادثات الفتيات مع زوجها عبر الماسنجر للجميع.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين