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شاهد بالصور.. بعد العودة التي أشعلت مواقع التواصل..زوج نجمة السوشيال ميديا “منوية” يكيل لها المدح ويتغزل فيها بأجمل العبارات وساخرون: (اها رجعتوا لبعض يا حسام وشيرين)

2023/03/19
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اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان بخبر عودة نجمة السوشيال ميديا الشهيرة أمنية شهلي لزوجها من جديد بعد فترة من الخلافات التي شهدتها منصات مواقع التواصل والسوشيال ميديا.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد احتفل الزوجين بخبر عودتهما لبعض عبر مقاطع فيديو وصور انتشرت على السوشيال ميديا بشكل كبير.

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وكانت نجمة السوشيال ميديا الشهيرة باسم “منوية” قد نشرت أمس السبت خبر عودتهما وتوعدت الفتيات اللاتي حاولن التقرب من زوجها خلال فترة انفصالها عنه بكشفهم على مواقع التواصل.

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ووفقاً لمتابعات محررة موقع النيلين فقد شاركت أمنية اليوم الأحد تدوينة لزوجها حسام الدين وذلك على حسابها الرسمي عبر عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

حيث قام حسام ومن خلال التدوينة بنشر صور له مع زوجته احتفالاً بعودتهما وكتب على الصور: (انتي ملكي “بضم الميم” وملكتي ومملكتي ولا حياة لي ثواكي فليفظكي الله لي ولي قلبي ولروحي واطفالي ام القسام).

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جمهور مواقع التواصل الاجتماعي وبحسب تعليقاته التي تابعتها محررة موقع النيلين انقسم ما بين مبارك للزوجين العودة وما بين ساخر, وكتبت إحدى المتابعات: (اها رجعتوا لبعض يا حسام وشيرين) في إشارة للخلافات التي دارت بين الفنانة شيرين عبد الوهاب وزجها حسام قبل أن يحسما الجدل ويعودان مجدداً.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين

2023/03/19