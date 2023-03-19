ناهد قرناص: غلطان .. الحلو مر





(يا خالتو ..صحي العصير دا من الدقيق؟؟)… (مرام ) ..ابنة اختي ..شهادة عربية ..لا زالت تتلمس طريقها بين الموروثات السودانية ..كانت تمسك بكوب من الحلومر وتتلذذ بطعمه …قلت لها (دا اسمه مشروب ..عصير دا لو كان بعصروا حاجة ويطلع منها سائل …لكن هو اصلا بمر بي مراحل كتيرة لحدي ما يبقى حاجة جميلة كدا زي الفي يدك دا)…

وبدأت في شرح مراحل الابري ..تزريع الذرة …انباتها ..طحنه ..ثم تأتي مرحلة اضافة البهارات و(الكوجين) …ينتابني احساس خفي ان الكوجين ..والكوجنة ديل عندهم اصل نوبي …لا اعتقد ان لهذه الكلمة جذور عربية .. …المهم نعود لتفاصيل الابري ..ومن ثم تبدأ مرحلة العواسة ..وهي من اهم دلائل قرب حلول شهر رمضان ..اذ ان الروائح الذكية تبدأ في الانبعاث من بيوت الحلةوتنتشر في الاجواء المحيطة …(ودا المنو العبقري الفكر في انو يعمل العصير من الدقيق دا؟؟ ) …ابنتي العزيزة تتدخل باسئلة متفردة ( نفس المخ العبقري الفكر في خلطة الريحة السودانية التقليدية …حاجات كدا كل واحدة من بلد ..تخلطها …تعجنها …وفي النهاية ..يخن عجب وتفرد لا يتكرر)…

عودة الى الابري تقول ابنة اختي (والله ناس زمان ديل كانوا تعبانين خلاص ..كل سنة يزرعوا ويعوسوا ) .. …(شنو ناس زمان ..لي هسع الناس بتزرع وتعوس كل سنة ..هسع الابري البتشربي فيهو دا اصدار العام )…صاحت ابنتي (دا شنو يا ماما ..يعني اصلو ما حصل اي تطور في صناعة العصير دا ؟؟) ..برضو مصرين يقولوا عصير ..أمري لله ..قبل ان أرد ..تدخل ابني الاوسط ..نادر الحديث (المفروض تكون في مصانع للابري …او علي الأقل دقيق جاهز للعواسة ..يعني مضاف ليهو كل البهارات القلتي عليها دي )…

وبدأت الافكار تهطل عليهم ونقاشات وجدال ..ووو ..سرح تفكيري ..الجيل الجديد ..يريد ان يستثمر في كل شئ.. ..(يا شباب …الابري دا اجمل شئ فيهو ..هي طقوسه دي ..زريعة ..وكوجين ..وعواسة ..والعواسة دي براها قصة ..كانت النساء يتفقن كل يوم عواسة فلانة ..ويرتحلن من بيت الى بيت ..وكل يوم جبنة وشاي وفطور وونسة ..حياة كاملة ..ما ممكن تختصروها في كيس دقيق مخمر جاهز للعواسة)…هز ابني الصغير المشاغب رأسه (تاني يا ماما ..رجعنا لي حديث الذكريات )…

ابني الاوسط (يعني يا ماما ..النسوان كانوا كلهم بياخدوا اجازة في وقت واحد عشان عواسة الابري؟؟ )…قلت له (اجازة شنو يا ولدي ..اغلب النسوان كانوا ما شغالات ..ربات بيوت)..لمعت عيناه بالظفر (وهسع اغلب النسوان شغالات ..عشان كدا ..افضل شئ تفكروا في الدقيق الجاهز للعواسة ..والا ..الحلومر حيختفي في خلال عشرة سنوات لي قدام …انا صاح ؟؟ ولا غلطان )…قلت له (والله يا ولدي غلطانة انا دي ..صحي قالوا خاتي النمل ولا البجي يقعد فيهو…انا الخلاني اجيب سيرة الحلومر شنو )

ناهد قرناص