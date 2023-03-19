شاهد بالفيديو.. طبيبة سودانية تستدرج دكتور لمنزلها وتمارس معه الفاحشة في وقت  متأخر من الليل وتجبره على الزواج منها بعد استعانتها بشيوخ (السيكي ميكي)





حكى طبيب سوداني شاب قصة واقعية حدثت له من فتاة تعمل في دكتورة أيضاً ولكن في مستشفى غير التي يعمل بها هو بالعاصمة الخرطوم.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد حكى الدكتور قصته للناشطة الشهيرة كوثر عبد الله والتي بدورها قامت بسردها على متابعي صفحتها العامرة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

الدكتور أكد أنه متزوج وله أطفال وأن قصته بالطبيبة المطلقة بدأت بطلب قدمته له بتوصيلها لعدد من البيوت بغرض توصيل أمانات لأصحابها.

وذكر بحسب متابعات محررة موقع النيلين أن الزيارات كانت لشيوخ وهو لا يعلم, حيث قام هؤلاء الشيوخ المشهورين في السودان باسم “سيكي ميكي” بإعطائه عصير قام بشربه.

وواصل بعد شرب العصير تحولت حياتي وشخصيتي تماماً وأصبحت سهل الانقياد لدى الطبيبة التي طلبت مني بعد ذلك توصيلها لمنزلها وهناك تفاجأت أهلها مجتمعين بعد أن أخبرتهم بأنني أريد الزواج منها, وبعد أن سألوني لم أنفي بل أكدت لهم ذلك.

وتابع وفقاً لما نقلت محررة موقع النيلين: بعد ذلك طلبوا مني المبيت معهم لأن الوقت تأخر وبالفعل قضيت معهم الليلة وفي ساعة متأخرة من الليل حضرت لي الفتاة ومارست معها الفاحشة داخل منزلها.

وختم قصته: (في الصباح أحضرت أصدقائي وعقدت عليها وأنا غير مصدق وغير مستوعب ما حدث, ولكن بعدها عاد عقلي إلى وعرفت بالأمر وقصة الشيوخ وقمت بتطليقها على الفور.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين