شاهد بالفيديو.. سودانيون يقيمون حفل داخل الطائرة وفوق السحاب بعد أن اكتشفوا بالصدفة وجود عريس وعروسته معهم في نفس الرحلة وساخرون: (شعب يحب البهجة والطرب)





تصدر مقطع فيديو تم تصويره داخل إحدى الطائرات قائمة المقاطع الأكثر تداولاً ومشاهدة على منصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع الذي تصدر التريند ركاب طائرة سودانيون وهم يقيمون حفل داخل الطائرة بعد أن اكتشفوا بالصدفة وجود عريس وعروسته معهم في نفس الرحلة.

ركاب الطائرة باركوا للعرسان الزواج على طريقتهم الخاصة, حيث قام أحدهم بتشغيل أغنية الفنانة هدى عربي “أنا بغنيلو” وسط زغاريد النساء ومباركة الرجال.

وفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين فقد حرص العريس على تحية ركاب الطائرة بعد أن وقف من مكانه أكثر من مرة ليحيهم على روحهم الطيبة.

جمهور مواقع التواصل الاجتماعي عبر عن سعادته بالروح الجميلة للشعب السوداني وحبه لفرح أبناء شعبه, وكتب أحد المعلقين: (شعب يحب البهجة والطرب حتى وهو في الجو وبين السحاب).

ياسين الشيخ _ الخرطوم

النيلين