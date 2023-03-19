حسن إسماعيل: وهذا قولي





جون قرنق المسكين قال :- (انتو شفتو ليكم دولة بتمشى الجامع)؟ والناس المساكين الأكثر منو كان بصفقوا والناس الاكتر مسكنة وسطحية منهم اعتبرو ده فتح فلسفى ومعرفى جديد!! ، مش كده وبس جون قرنق قال ليهم مافى دولة بحاسبوها يوم القيامة!!

– قرنق ما لقى زول يقعدو فى الواطة ويقول لى نحن مش شفنا دولة بتمشى الجامع وبس … نحن شفنا دولة اتأسست جوووة الجامع .. دولة قرار سِلمها وحربها بتم إتخاذو فى المسجد، مواثيق التعايش وخطابات الدعوة وعقد الألوية والبعثات بتطلع من الجامع، دولة تشريعاتها وفرماناتها بتنزل فى الجامع ، برلمانات مبايعة قادتها الجدد بتتم داخل الجامع

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– أحبتي

– يسرنى أن نخصص بعض حلقات وهذا قولى فى شهر رمضان الكريم عن جدل الدين والدولة إن شاء الله

– مع خالص تقديرى

١٩ مارس ٢٠٢٣

حسن إسماعيل