إسحق أحمد فضل الله: حديث الكاتب المودع





والحديث نركمه… بدلاً من رصـفـه… لأن شكل الكوشة هو شكل الأحداث الآن

وقرار عنان العنيف عـن عـدم إعطاء الرقم الوطني لمن فيه رائحة اجنبية يعني شعورا قوياً كان هناك..

شعور بأن السودان يديره عـدد ضخم جدا الآن من غير السودانيين.

و…( يديرون) كلمة ما يشرحها هو حجم جثث القتلى في المشرحة وبقاؤهم هناك منذ … ومنذ… مما يعني أنهم غير سودانيين فالسوداني لا يترك قريبه دون دفن.

والعدد الضخم هو معشار العدد كله فما كلهم يُقتل…

والجيش الذي يشعر بالأمر ذاته/ تغلغل الأجانب المرتزقة/ يضع معايير صارمة للتجنيد.

والشعور هذا عند الجيش هو إشارة إلى الطريق والاتجاه الذي يُقاد فيه الأجانب هؤلاء تقودهم الجهة التي تسعى لهدم كل شيء… الجيش والمجتمع و…

……..

والـوجـود الأجنبي الذي يدير السودان لـه وجـوه ووجوه.

والأربعاء البرهان وقحت وحلفاء قحت الثلاثية وفولكر يصلون مع البرهان إلى إتفاق…

و.. اتفاق تعني

إما أن الإطاري تبدل ما فيه

( والإطاري لم يتبدل)

أو أن قحت بقوة مجهولة تُرغم البرهان والجيش على الخضوع… ( والقوة هذه…. ما هي)

وأما أن البرهان وفجاة إستطاع إدخال قحت وحلفاءها بيت الطاعة…

و كيف… وما هي القوة التي حدثت له فجأة؟

والجمع والطرح أشياء تقول إن قحت تقود البرهان

………

والبحث الذي يتخبط يجد أن القوة التي يُقاد بها البرهان هي

أن البرهان يريد أن يظل يحكم…

والبرهان يجد أن من يضمن له بقاء السلطة هو حلفاء قحت …

والبرهان يجد أن بقاءه وبقاء قحت شيء يعني عدم قیام انتخابات….

………..

والحديث عن الإطاري وعما إذا كان قد تبدل أو لا هو حدیث تكشفه أحاديث قحت

وأحاديث قحت تعني…

لا انتخابات… و

ولا انتخابات حديث ما يكشفه هو أن قحت والاجتماع نهار الأربعاء كلهم يقول

دستور….

والدستور من يضعه عادة هو حكومة منتخبة دائمة والانتقالية ليس من حقها وضع دستور)

واجتماع الأربعاء يتحدث عن( شكل) الحكم….

إسلامي أو غيره..

وشكل الحكم من يتحدَّث فيه هو حكومة منتخبة.. والانتقالية ليس من حقها الحديث عن الحكم.

………

وكلمة ( حق) هي كلمة تعني

..( الصواب الذي تحرسه القوة)

بينما حوار الناس مع الأحداث والأحاديث حوار يقول إن… الحق هو… للقوة فقط

وبعض الحوار الساخر بين الناس والأحداث هو

البرهان في مروي يقول

لن نسمح بأي حكم متسلط

والناس قالوا

نعم… بدليل أن حكومة الآن يجعل الإسلاميين غير سودانيين.

والعطا يقول

:: الجيش لن يقبل بتشكيل حـكـومـة تحت التهديد

و الناس قالوا

نعم بدليل أن حكومة قحت/ بعد يومين/ يجري تكوينها تحت… التحنيس..

وقالوا..

حميدتي يفاوض غير الموقعين للتوقيع

والناس قالت

حميدتي يختارونه حتى يقولوا للناس إن الإطاري هو الذي يقود البرهان إلى بيت الطاعة..

…………

والسخريات لا تنتهي فالسيد جبريل يقول( علنا…. علناً نعم وبكامل وعيه) يقول للناس

إن فشلنا فسوف نذهب

يعني أنه/ والدولار سعره ستمائة/ لم يفشل

وجبريل يقول للناس

إن طلب منا الناس أن نذهب فسوف نذهب..

يعني أن الناس هم قحت فقط

مثلما أن البرهان بإعلانه أن الحرية لغير المسلمين فقط كلاهما يقول إن الإسلام مطرود بالقوة هو وأهله

والشعور بأن الإسلام مطرود هو وأهله هو ما يجعل والي الجزيرة ينهر الناس الذين هتفوا له بقولهم…. الله أكبر…

ويقول لهم إن الله أكبر هي( حقت الإسلاميين فقط).

و……..

وكل ما في الأمر هو أن

البرهان يسلِّم لمن يضمنون له البقاء في الحكم

وكل ما في الأمر هو أن اتفاق جوبا الذي يصادر كل شيء في السودان لصالح الحركات المسلحة هو اتفاق …يبقى ببقاء الإطاري

وكل ما في الأمر هو/ وبحسب علامات طريق الإطاري/أنه لا إنتخابات

وكل ما في الأمر هو أن

انقلاب 2019 ثورة

وان ثورة 2019 التي صنعها الناس /حتى قوش وابن عوف وغيرهم من المؤتمر الوطني/ ثورة تسرقها جهة وتغطيها بقحت

وكل ما في الأمر هو أن قحت عندما تتعفن يختطفها البرهان

وكل ما في الأمر هو أن البرهان يختطفه الآن الأجانب الذين يديرون السودان

وكل ما في الأمر هو أن الأجانب هؤلاء الذين يستنفدون أهل الاعتصام وأهل المظاهرات يتجهون إلى العدد الهائل من العناصر الأجنبية… للتظاهر والخراب

وكل ما في الأمر هو أن أسلوب الحشد الأجنبي هذا والمستمر ينجح في جعل البرهان يظن أن القوة هناك

…القوة التي تجعله يتخطى الانتخابات ويتخطى الشعب ويحكم… الآن ومستقبلا…

شيء واحد غفل عنه البرهان وهو

مقدرة الإسلاميين عندما ( يقبِّلوا على أي أحد).

يبقى أن نحدَّث غدا عن أن

قول ياسر العطا أمس الأول… إنه لا بد من توافق يدخل فيه الإسلاميون

وحديث كرتي في الجزيرة في ندوة ضخمة

مقروءاً مع أن البرهان شال وش القباحة نيابة عن الإسلاميين في التطبيع… وأن… وأن

كل هذا هو حديث الغد

والحديث ليس (نقضاً) لحديث اليوم أعلاه…. بل هو إكمال

كل الفرق هو أن الكتابة عندنا تعرف…. متى…. تقول

ما تقول)

إسحق أحمد فضل الله

آخر_الليل

الأثنين /٢٠/مارس/٢٠٢٣