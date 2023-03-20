شاهد الصورة التي أثارت ضجة واسعة.. فتاة سودانية تقود دراجة نارية ومن خلفها شاب ومتابعون يكشفون حقيقتها





أثارت صورة متداولة على نطاق واسع بمنصات مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين ضجة واسعة وصاحبتها عاصفة من التعليقات الغاضبة من قبل المتابعين.

وبحسب متابعات محررة موقع النيلين فقد أظهرت الصورة المثيرة للجدل فتاة سودانية تقود دراجة نارية “موتر” ويركب من خلفها شاب.

جمهور مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا الصورة دون أن يكشفوا عن حقيقتها للمتابعين الغاضبين.

ووفقاً لمتابعات محررة موقع النيلين فقد جاء الرد والتوضيح من إحدى الصفحات التي أكدت أن الصورة تم التقاطها من عمل درامي سيتم بثه خلال شهر رمضان.

وعلى الرغم من التوضيح إلا أن الجمهور لك يكف عن كتابة التعليقات المنتقدة لهذا الظهور والذي تم وصفه بالمخجل ولا يشبه الأخلاق السودانية.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين