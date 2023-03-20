شاهد.. شاب سوداني ينشر مقطع فيديو مع والده وهما يرقصان ويغنيان على أنغام أغاني “الزنق” الهابطة داخل “ركشة” ويقول: (أنا وأبوي فكينا العرش والأب الفرفوش نعمة)





نشر ناشط سوداني على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو خطف به الأضواء على منصات مواقع التواصل والسوشيال ميديا ببلاده.

وبحسب ما شاهدت محررة موقع النيلين فقد أظهر المقطع الناشط الشاب وهو في مشوار داخل “ركشة” بإحدى شوارع العاصمة الخرطوم.

الشاب ووالده ظهرا متفاعلين مع أغاني “الزنق” الهابطة التي تم تشغيلها داخل “الركشة” حيث تفاعل الأب مع إبنه في الرقص بطريقة مضحكة.

ووفقاً لمتابعات محررة موقع النيلين فقد كتب الناشط داخل المقطع الذي حقق أعلى نسبة مشاهدات (فكينا العرش أنا وأبوي والأب الفرفوش نعمة).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين