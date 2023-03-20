شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء سودانية فائقة الجمال تقتحم حفل للفنانة أفراح عصام وتقدم فاصل من الرقص المثير والمطربة تبدي دهشتها وإعجابها بها





حظي مقطع فيديو قامت بنشره المطربة السودانية الشهيرة أفراح عصام باعجابات كثيرة وتم تداوله على صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وبحسب ما شاهدت محررة موقع النيلين فقد أظهر المقطع المتداول فتاة سودانية حسناء تقتحم حفل للفنانة الملقبة بأفراح الشعب لتقدم فواصل من الرقص.

الفتاة التي وصفها المتابعون بالحسناء فائقة الجمال اقتحمت حفل الفنانة أفراح عصام والذي أحيته بملعب سباق الخيل بالعاصمة الخرطوم.

ووفقاً لمتابعات محررة موقع النيلين فقد أبدت الفنانة دهشتها بالرقص الجميل الذي قدمته الفتاة ونال اعجابها, حيث قامت المطربة الشابة بنشره على صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وكتبت عليه: (الجمال في الفيديو).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين