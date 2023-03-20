شاهد بالصورة.. نجمة السوشيال ميديا “منوية” تخرج عن صمتها وتكشف تفاصيل عودتها لزوجها وترد على سخرية المتابعين: (بين الراجل وزوجته مافي كرامة وكلامكم بهز فينا شعرة)





نشرت نجمة السوشيال ميديا السودانية الشهيرة أمنية شهلي تدوينة قوية على صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد كشفت أمنية شهلي والشهيرة باسم “منوية” من خلال التدوينة المثيرة تفاصيل عودتها لزوجها بعد خلافهما الشهير وأرفقت معها صورة تجمعها بزوجها وأبنها.

وكتبت شهلي في تدوينتها التي تابعها المئات: (عٌقد الناس ما مسؤليتنا… الناس الدخلت تبارك شكرا والناس العاملة فيها ميموري م ناسين الفات شكرا جزيلا زاكرتكم دي احفظوا فيها البخصكم نحن البخصنا قادرين عليو عشان م عايزين اي طاقات سلبية).

وتابعت بحسب ما نقلت عنها محررة موقع النيلين: (بين الراجل والمرة ماااااافي كرامة مهما عمل ومهما عملتة بما انو الله من فوووووق م قطع قسمتنا الحلال ح نرجع ورجعنا والناس الوقفت معاي والله م نااااسيا والناس الردمت وم زالت بتردم شكرا ليكم برضو حسناتكم عندي وسيئاتي عندكم من رجال لي حريم ي جماعة خلووووو الكلام الشين والله لا انتو بتستفيدو منو ولا انا ولا حسام بهز فينا شعرة ومتاكدة نحن ك سودانين بنحب الحاجة السمحة لي بعض وبنغفر الددددددددم وبنسامح بعض مهما عملنا ف بعض ونصيحة مني ليكم البين الراجل ومرتووووو بعرفوووو هم).

وأضافت: (بس انا طبعي اني حارة ومتسرعة ولساني اطول مني بس الحمدلله قلبي ابيض ونضيف وبسامح وبغفر وبنسي ونحن قبل الفيديوهات تنزل انو رجعنا م تنسو انو قعدنا واتناقشنا واتشاورنا وااااااي واحد فينا عرف غلطو واي واحد فينا عرف قيمة التاني والعترة بتصلح المشية ولي خييييييير كلو حصل لي خير م تجو تكتبو لي التاريخ م برحم ماااااااا يرحم ياخ نحن رؤسا ولا سفرا نحن بشر وبنغلط وخير الخطائون التوابون والله لا نحن ناقصين كلام شين ومتاكدة انتو م ناقصين).

وختمت منوية تدوينتها التي تابعتها محررة موقع النيلين: (العفو والعافية وحبوووووووووو بعض وشكرا جزيلا ليكم ولي اهلي الشعب السوداني الطيب الاصيل ودمتم ب صحة وعافية).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين