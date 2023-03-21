“الرسالة المثبتة”.. أحدث ميزة يعمل “واتساب” على تطبيقها حاليًا





كشفت تقارير أمريكية أن تطبيق واتساب يعمل على ميزة جديدة “الرسالة المثبتة” (pin )، موضحة أنها لا تزال قيد التطوير، ولم يتم إعلان موعد إطلاقها.

وبحسب التفاصيل المتوفرة، فإن الميزة الجديدة ستعمل في الرسائل الخاصة وكذلك المجموعات (القروبات)، حيث يمكن تثبيت رسالة معينة بشكل دائم أو مدة زمنية.

وستظهر الرسالة أعلى المحادثة بشكل مثبت؛ بحيث يمكن للأشخاص قراءتها في أي وقت يدخلون فيه إلى المحادثات خلال المدة الزمنية المحددة.

وأشارت التقارير إلى أن هذه الميزة سيتم طرحها في تحديث مستقبلي للتطبيق، لكن شركة ميتا المالكة للتطبيق لم تعلن موعده.

صحيفة سبق