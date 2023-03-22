السجن المؤبد لـ”شبكة” يديرها أجنبي أدينت بإدخال حاوية مخدرات للبلاد





أصدرت محكمة جنايات بورتسودان أمس، حكماً بالسجن المؤبد لـ(4) بينهم أجنبي تمت إدانتهم بإدخال حاوية مخدرات تحتوي (165,956) حبة مخدرة للبلاد عبر ميناء بورتسودان بغرض الإتجار فيها.

وأدانت المحكمة أفراد الشبكة بمخالفة نص المادة (21) من القانون الجنائي التي تتعلق بالاشتراك الجنائي إضافة إلى إدانتهم بمخالفة نص المادة (15/أ) من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1991م التي تتعلق بالاتجار في المخدرات.

يذكر أن المتهمين تم القبض عليهم بواسطة شرطة جمارك ولاية البحر الأحمر ومن ثم تم إخضاعهم للتحريات بقسم جنايات جمارك البحر الأحمر وفور اكتمال التحريات أحيل ملفهم للمحكمة والتي أصدرت حكمها ضدهم بالسجن المؤبد.

في السياق قال مدير قسم جنايات جمارك البحر الأحمر العميد شرطة (حقوقي) عصمت علي أحمد أوشيك، إن قواته بالميناء الجنوبي ضبطت حاوية مخبأة بداخلها مخدرات بطريقة احترافية داخل أيادي (مكانس) وبفحصها وفرزها اتضح أنها تحتوي على (165,956) حبة من مخدر الكبتاجون بما يعادل (29,540) كيلوجرام وذلك حسب شهادة المعمل الجمركي، مضيفاً ادوار كل متهم على حدا حيث أوضح أن المتهم الأول مستلم البضاعة بينما المتهم الثاني هو صاحب البضاعة ويحمل جنسية أجنبية بجانب أن المتهم الثالث هي من قامت بإعداد المستندات وتأجير السجل التجاري لإستيراد المضبوطات فضلاً عن أن المتهم الرابع هو صاحب السجل التجاري.

الخرطوم- محمد موسى

صحيفة الصيحة