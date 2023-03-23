بالصورة.. “من حياة متواضعة إلى عالم الأثرياء”.. من هو رئيس التطبيق الصيني الشهير تيك توك ؟





سيمثل الرئيس التنفيذي لشركة تيك توك، شو تشيو،البالغ من العمر 40 عاماً، أمام لجنة في مجلس النواب الأميركي يوم الخميس لمناقشة موضوع حظر التطبيق وطمأنة الأميركيين بأن بياناتهم آمنة.

التعليم في لندن

ولد تشيو ونشأ في سنغافورة، وعمل والده في البناء ، ووالدته في المحاسبة، ثم تلقى تعليمه في لندن وفي كلية هارفارد للأعمال، وقضى بعضاً من بدايات حياته المهنية في إبرام صفقات مع شركة رأس مال مغامر في آسيا، بحسب تقرير لصحيفة “وول ستريت جورنال”

شركة تيك توك

ويدير الشاب وهو من أصل صيني تيك توك من مكاتب الشركة في سنغافورة، لكنه يسافر كثيراً، بما في ذلك إلى الولايات المتحدة حيث التقى بزوجته، وهي تايوانية أميركية نشأت في هارفارد.

حياة متواضعة

انتقل من حياة متواضعة في سن 12، عندما حصل على علامات عالية في امتحان وطني لينتقل إلى مدرسة ثانوية تخص النخبة.

ودرس في لندن وبعد فترة تدريب في كلية إدارة الأعمال وفيسبوك التابعة لشركة ميتا عمل في شركة رأس المال الاستثماري DST Global. وأهلته لغة الماندرين التي حصل عليها في المدرسة الثانوية ليكون شريكها الذي يركز على الصين.

رئيس تنفيذي

في عام 2012، بدأ مع آخرين في شقة متواضعة تطوير تطبيق يقترح مقالات إخبارية على الأشخاص بناءً على عوامل مثل مقدار الوقت الذي أمضوه في القصص السابقة.

وكانت هذه الشركة هي “بايت دانس”، والتي ستواصل لاحقاً إنشاء تيك توك. وعينته الشركة أولاً كرئيس تنفيذي للشؤون المالية، ثم جعلته يدير أعمالها خارج الصين. وهو الوحيد الذي برز بين زملائه لفهمه لثقافات الأعمال الصينية والغربية.

صحيفة المرصد