شاهد بالفيديو.. الإعلامي السوداني حازم حلمي يغني داخل سيارته (أمشي جربي حبي غيري وكل شيء قسمة وإرادة) وساخرون: (قاصد لوشي ولا أمول؟)





تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان وعدد من صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مقطع فيديو وجد حظه من التداول والشهرة.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد أظهر المقطع المتداول الإعلامي السوداني المعروف ونجم السوشيال ميديا حازم حلمي وهو يغني داخل سيارته.

حلمي حرص على الترديد مع الفنان جمال فرفور أغنيته التي قام بتشغيلها على السيارة ويقول مطلعها (أمشي جربي حبي غيري وكل شيء قسمة وإرادة).

جمهور مواقع التواصل الاجتماعي وبحسب تعليقاته التي تابعتها محررة موقع النيلين انقسم ما بين ممتدح لظهور حازم وما بين ساخر من ترديده للأغنية, وكتب أحد الساخرين: (قاصد لوشي ولا أمول؟).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين