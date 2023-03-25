شاهد بالفيديو.. حسناء الإعلام السوداني “لوشي” تكشف الحقائق: لهذا السبب تأخر زواجي وهذه هي مواصفات فارس أحلامي..وإليكم التفاصيل الكاملة لخلافي الشهير مع حازم حلمي





استضاف الصحفي والإعلامي السوداني أحمد دندش عبر برنامجه الرمضاني “التابوت” والذي يذاع على فضائية الشروق الإعلامية ونجمة السوشيال ميديا آلاء المبارك.

وبحسب الحوار الذي تابعته محررة موقع النيلين فقد حاصر دندش ضيفته بعدد من الأسئلة الساخنة والتي ترقبها الجميع وأبرزها سبب تأخر زواجها على الرغم من إمتلاكها لجمال لا خلاف عليه.

آلاء المبارك والملقبة باسم لوشي أكدت أن تأخر زواجها سببه عدم تفكيرها في الموضوع حالياً لأنها وبحسب ما أكدت مشغولة بأولويات ولا تريد أن تكون أسرة وتصبح “إتكالية” على حد تعبيرها.

وعن مواصفات فارس أحلامها أكدت لوشي أنها لا تنظر للأمر بمنظور فارس أحلام معين كما أنها لا تنوي الزواج وتكوين أسرة في الوقت الحالي.

وعن خلافها الشهير مع زميلها الإعلامي حازم حلمي ذكرت لوشي وبحسب ما نقلت عنها محررة موقع النيلين أن الخلاف هو عدم خروج حازم لتوضيح أمر كان يتعلق بهما وهو خلاف مر عليه وقت طويل لكن العلاقة بينهما الآن طبيعية.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين