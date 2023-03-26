شاهد بالفيديو.. خلال تخريج إحدى الجامعات السودانية.. رقيص وهجيج بين الطلاب والفنانة مروة الدولية ومواطن صيني يتفاعل ويغمر الدولية بأموال النقطة.. والفنانة تسأله (قروشك دي أصلية؟)





شهد حفل تخريج إحدى الجامعات السودانية ضجة واسعة وتناقلته مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا بالسودان بشكل مبالغ فيه.

وبحسب ما شاهدت محررة موقع النيلين فإن الحفل الذي أحيته المطربة الضجة مروة الدولية أظهر تفاعل الطلاب في الرقص بشكل لفت الأنظار وأجبر المطربة على التفاعل معهم.

كما لفت الأنظار أيضاً مواطن صيني حضر الحفل وحرص على رمي أموال النقطة على المطربة التي كانت تغني أعلى المسرح والتي أبدت سعادتها بتصرف المواطن الصيني وهو ما دفعها لممازحته وهي ضاحكة (قروشك دي أصلية؟).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين