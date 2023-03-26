شاهد بالفيديو.. خلال بروفة غنائية.. فنانة سودانية تثير ضجة واسعة بعد ظهورها بملابس فاضحة ومن فوقها أطقم ذهبية فاخرة وساخرون: (الحمد لله رمضان ريحنا منكم)





أثارت فنانة سودانية مغمورة ضجة إسفيرية غير مسبوقة وذلك بعد ظهورها في مقطع فيديو واسع الانتشار على السوشيال ميديا ومواقع التواصل المختلفة.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد أثارت المطربة الجدل بسبب ملابسها التي ظهرت بها أثناء بروفة غنائية لها بأحد المسارح ووصفها المتابعون بالفاضحة.

كما لفتت المطربة الأنظار بالأطقم الذهبية الفاخرة التي كانت ترتديها فوق أزيائها المثيرة للجدل, وهو ما دفع جمهور مواقع التواصل للسخرية منها, وكتب أحد المعلقين: (الحمد لله رمضان ريحنا منكم).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين