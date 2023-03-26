خرجنا من امدرمان يوم 28 يوليو 1989 وصلنا اول اغسطس جبل العوينات حدود ليبيا والسودان





تفاصيل رحلتي عبر الصحراء الي ليبيا ١٦٣٦ كيلومتر خرجنا من امدرمان مساء يوم ٢٨ يوليو ١٩٨٩ وصلنا جبل العوينات حدود ليبيا والسودان مساء الثلاثاء اول اغسطس ١٩٨٩ في قافلة مسلحة في سيارتين دفع رباعي برفقتي الانصار المجاهدين عثمان ابراهيم واسحاق ادم صالح وابراهيم محمد خريف وعيسي محمد سليمان وصديق ادم تيراب جميعهم بخير والحمدالله. استقبلنا في نقطة الحدود الليبية في العوينات قائد المعسكر الملازم خالد بن عطية وضابط الجوازات نوري المصباح. امضينا معهم الليلة وواصلنا الرحلة الي الكفرة يوم ٢ اغسطس حيث استقبلنا حاكم الكفرة . اقام لنا مادبة عشاء علي شرفنا ثم واصلنا معه.الي سرت وطرابلس حيث التقينا القيادة الليبية. كانت مغامرة خطرة لكن الحافز كان الافلات من الاعتقال وتاسيس معارضة لمقاومة انقلاب الانقاذ وقد نجحنا في ذلك بتوفيق من الله. الرحلة كانت من امدرمان الي الدبة ثم من الدبة توجهنا شمال غرب في الصحراء مستخدمين بوصلة الصلاة شاقين الصحراء والسيوف الرملية لعدم وجود طريق كنا نتحرك الفجر ونتوقف المغرب . سجلت مراحل الرحلة في غلاف المصحف

مبارك الفاضل المهدي