فيديو: الشيخ القارئ، أو الدكتور عفيف تاج عاد إلى بلاده إثيوبيا من السودان بعد أن تخرج من كلية الطب جامعة أفريقيا





الشيخ القارئ عفيف تاج، أو الدكتور عفيف تاج عاد إلى بلاده إثيوبيا بعد أن تخرج من كلية الطب جامعة أفريقيا، وسط حفاوة شديدة من أبناء وطنه، تؤمن على أهمية هذه الجامعة المميزة، ودورها في قارة يتعامل معها الغرب بشره استعماري، ويريدها غارقة في الجهل ليسهل نهب مواردها، والغريب أن هذه الجامعة، أيام سلطة سيئة الذكر ولجان تفكيكها،

تعرضت لحملات خبيثة وتدمير ممنهج، لوقف رسالتها، من سدنة المشروع الغربي في الداخل، ووصفوها بأنها تفرخ الإرهاب، وتجاهلوا الدور الإسلامي والثقافي والحضاري لهذه المناراة العلمية السامقة، التي جعلت للسودان أثراً غير محدود في أفريقيا، وأبعد من ذلك، وهى التي تخرج فيه لاميدو سنوسي، أمير كانو، أحد أكثر المناصب تأثيرًا في شمال نيجيريا ذي الأغلبية المسلمة،

إلى جانب وزير الداخلية الصومالي عبد الرحمن حسين أدوا، والدكتور أمبايو رئيس دراسات الشرق الأدنى في جامعة ديوك الأمريكية، ووزير التعليم في غامبيا، وعشرات بل مئات المسؤولين في أفريقيا. وهاهو عفيف تاج، المتوج، يداوي الأجساد والقلوب العليلة بالقرآن الكريم، بعد عودة ظافرة من بلاد النيلين.

عزمي عبد الرازق

