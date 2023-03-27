شاهد بالفيديو.. بطريقة كوميدية انتزعت ضحكات المتابعين.. سودانيون يقدمون النسخة السودانية من البرنامج الشهير “المسامح كريم” وضيف الحلقة (الزول البقطع الكهرباء وأحد المعانين منها)





قدم بعض نجوم الدراما والكوميديا في السودان النسخة السودانية من البرنامج العربي الشهير “المسامح كريم” والذي يقدمه الإعلامي اللبناني الشهير جورج قرداحي.

وبحسب متابعات محرر موقع النيلين فقد انتزع نجوم الدراما السودانية ضحكات رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد تقديمهم الحلقة الأولى من البرنامج الذي عمدوا من خلاله على محاكاة “المسامح كريم” بكل تفاصيله.

وجاءت الحلقة التي تدوالها المئات تجسد معاناة الشعب السوداني مع قطوعات الكهرباء عبر استضاف الشخص المسؤول عن القطوعات وأحد المواطنين الذي يعاني من القطوعات المستمرة قبل شهر رمضان المبارك.

ياسين الشيخ _ الخرطوم

النيلين