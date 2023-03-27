شاهد بالفيديو.. شيخ الأمين يجهز المئات من “صواني” الإفطار الرمضاني على أنغام المديح وسط فرحة أنصاره ومريديه ومتابعون: (شيخ الأمين يا مكنة)





واصل الشيخ السوداني المثير للجدل الأمين عمر الأمين خطف الأضواء على منصات مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا ببلاده.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين وبعد أن اهتمت مواقع التواصل بصور تجهيزه لمائدة الصائمين بمسيده بأم درمان خلال اليومين الماضيين, ظهر الشيخ في مقطع فيديو جديد.

ووفقاً لما نشرت عدد من الصفحات الناشطة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك فقد ظهر شيخ الأمين وهو يجهز عدد من “الصواني” التي تحمل مائدة الصائمين وسط فرحة أنصاره ومريديه.

ووفقاً لمتابعات محررة موقع النيلين لتعليقات المتابعين للمقطع المتداول فقد كتب أحد ناشري الفيديو (شيخ الأمين يا مكنة).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين